Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 2393 пациента

За сутки выздоровели 40 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В прошедшие сутки исследования на выявление коронавируса в ЛНР не проводили. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 25 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 17 552, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 42 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 13 022 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 24 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 2137 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 2393 пациента.