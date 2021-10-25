Глава ДНР: Наш триколор – символ нашего выбора и свободы

В ДНР отмечают День Государственного флага (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей государства с Днем флага.

- Все значимые события жизни Республики: победы на фронте и свершения в мирной жизни – проходили под нашим флагом. Наш триколор – символ нашего выбора и свободы, - говорит Денис Владимирович. - Мы добились своего, защитив родную землю от украинских неонацистов. На наш век выпали серьезные испытания. Достойно ответить на них мы смогли, только имея твердую опору. Она в нашей славной истории, культуре, которая неразрывно связана с русским народом, в дружбе с братскими странами», - сказал Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что жителей Донбасса объединили труд и мужество, верность своей земле и большой Родине, упорство в достижении целей, стремление к свободе.

- Мы живем, помня о своем прошлом, сплоченные героическим настоящим и планами на будущее, которое мы строим под нашим Государственным флагом, - подчеркнул Глава ДНР.

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