25 октября в Донецке будет облачно с прояснениями, +9 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Донецке и Донецкой Народной Республике 25 октября будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха прогреется до +7 - +9 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святых Прова, Тараха и Андроника. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае. Яркие звезды обещали мороз; тусклые - оттепель; сильное мерцание звезд синими оттенками - снег и перемену погоды; а если звезды пылали - быть ветрам и сухому году.

По прогнозам синоптиков, 26 октября в Донецке и ДНР будет солнечно и теплее на несколько градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фоторепортаж: Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада

Сейчас настоящее лето под куполом с экваториальным лесом (подробнее)