В Донецке прошел легкоатлетический пробег «Осень Донбасса». Фото: Минспорта ДНР

24 октября по маршруту Донецк – Макеевка – Харцызск прошел сорок пятый легкоатлетический забег на 10 и 30 км «Осень Донбасса 2021». Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

В нем участвовало более 170 любителей и профессиональных спортсменов из Донецка, Макеевки, Харцызска, Комсомольского, Енакиево, Горловки, Тореза, Кировского и Ясиноватского района, а также гости из Луганской Республики и России. Стартовали соревнования на 30 км от площади Ленина в Донецке, а на 10 км - в Макеевке. Погода благоприятствовала, было солнечно и тепло.

Министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков. Фото: Минспорта Республики

Дал старт забегу министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков:

- Желаю всем достойно пройти намеченные дистанции, не сдаваться на трассе и удачи в сегодняшнем забеге!

Возраст участников был начиная от 11 лет и выше, а самому старшему был 81 год. По всей трассе на контрольных точках была питьевая вода, но и спортсмены делились между собой, помогали друг другу. В этом году в забеге на 30 км участвовало 28 спортсменов.

В абсолютном первенстве на дистанции 30 км с результатом 1.56.16 победу одержал Игорь Бутяев (Донецк) и Анастасия Шилова (Донецк) - 2.37.08, на 10 км за 33 минуты 22 секунды Анатолий Оржехоский (Макеевка) и 40 минут - Анастасия Сабливская (Харцыск).

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