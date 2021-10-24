Украинские резервисты не соглашаются служить в Донбассе. Фото: штаб ООС

Украинские резервисты не хотят служить в зоне проведения операции объединенных сил («ООС») в Донбассе. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Сейчас в подконтрольной ВСУ Луганщине проходят сборы резервистов. Командир 79-й бригады Александр Луценко отправил вербовочную группу в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы под любым предлогом принудить участников сборов заключить контракты для дальнейшего прохождения службы в зоне «ООС».

- Работа вербовочной группы желаемого результата не принесла, так как граждане, привлекаемые на сборы, знают истинное положение дел в украинской армии и не хотят проходить службу даже в «элитных» подразделениях ВСУ, - рассказал Иван Филипоненко.

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