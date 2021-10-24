В Донбассе в поведении украинских военных разбираются психологи. Фото: штаб ООС

Командование ВСУ направило в одну из своих бригад офицеров службы морально-психологического обеспечения штаба оперативно-тактической группировки «Север». Поводом послужили бесчинства военных. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Психологи проверяют места несения службы в 24-й бригаде, а также беседуют с ее военными на линии соприкосновения.

- Поводом для отправки послужили обращения мирных жителей на бесчинства украинских боевиков, а также публикация в соцсетях волонтерскими организациями сбора продовольствия, теплых вещей и средств обогрева для военнослужащих 24-й бригады, - рассказал Иван Филипоненко.

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