Поездка в Украину за пенсией для жителя ЛНР обернулась пытками и сфабрикованным уголовным делом

Поездка в Украину за пенсией для жителя ЛНР обернулась сфабрикованным уголовным делом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе украинские силовики пытают задержанного жителя Луганской Народной Республики, пересекшего линию соприкосновения для оформления пенсии на подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его данным, житель Луганской Республики содержится в изоляторе СБУ в Северодонецке.

- Задержанного под пытками пытались завербовать для дальнейшей передачи информации о критически важных объектах на территории ЛНР и размещении подразделений Народной милиции. В отношении этого гражданина возбуждено сфабрикованное уголовное дело по статье 260 УК Украины «Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований» за отказ в сотрудничестве с СБУ, - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

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