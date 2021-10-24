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Политика24 октября 2021 18:17

Руслан Якубов: Инцидент с Косяком показателен

Он показал, как можно дестабилизировать всю систему безопасности в Донбассе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Якубов: Инцидент с Косяком показателен

Якубов: Инцидент с Косяком показателен

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Происшествие с наблюдателем представительства ЛНР в СЦКК Андреем Косяком ставит под угрозу неприкосновенность статуса сотрудников Центра, а значит, и всю выстроенную за последние годы систему безопасности на линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом в интервью «Донецкому агентству новостей» заявил Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

13 октября ВСУ взяли в плен сотрудника представительства ЛНР в СЦКК в районе Золотого. Вооруженное нападение произошло во время согласованных с украинской стороной в СЦКК работ по очистке дороги у КПВВ «Первомайск-Золотое». Захваченный наблюдатель СЦКК осуществлял контроль соблюдения режима прекращения огня.

- Инцидент с Андреем Косяком открыто демонстрирует нежелание Украины прийти к мирному урегулированию конфликта, уже несколько раз представители официального Киева намеренно отказались принять участие в инициируемых ЛНР внеочередных заседаниях рабочей группы по вопросам безопасности для разрешения вопроса скорейшего освобождения наблюдателя ЛНР в СЦКК, - сказал он.

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