В ДНР за сутки у 346 человек выявили воспаление легких Фото: Александр ГЛУЗ

В Донецкой Народной Республике за сутки у 346 человек выявили воспаление легких. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Это на 11 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 123. Всего на лечении 4 002 пациентов с пневмониями, из них 1812 - на кислородной поддержке (плюс 122 за сутки), - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, на сегодняшний день на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 13 594 пациентов, выписаны – 60667 человек, умерли – 6238.

В связи со стабильно высоким ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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