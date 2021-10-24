Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего - об удержании в плену украинской стороной Андрея Косяка: Международные миссии в республиках Донбасса прячутся за формулировками

Владислав Дейнего. Фото: МИД ЛНР

Министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель Республики в Контактной группе Владислава Дейнего заявил, что далеко не все готовы в открытую высказать свою позицию по похищению Украиной наблюдателя СЦКК Республики Андрея Косяка.

- Прежде всего это касается международных миссий, представленных в Республиках, - подчеркнул Владислав Дейнего.

По его словам, в приватных беседах практически все они высказали свою позицию однозначно - подобные действия недопустимы. При этом в публичной сфере они продолжают прятаться за формулировками, подобными высказываниям СММ ОБСЕ: «СММ не наблюдала за этим событием напрямую… В соответствии с ее методологией отчетности неподтвержденная косвенная информация не может быть включена в отчеты Миссии».

- То есть, адекватной объективной реакции ОБСЕ на очевидные нарушения Украиной своих обязательств по Минску и норм международного права ожидать не следует? – задается вопросом полномочный представитель ЛНР в Контактной группе.

Андрей Косяк уже 12-й день незаконно удерживается Украиной, при этом ВСУ активизировали обстрелы Донбасса.

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