Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего: Каждый день получаем поддержку в вопросе освобождения Андрея Косяка

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. Фото: МИД ЛНР

Луганская Народная Республика каждый день получает поддержку в вопросе освобождения наблюдателя в СЦКК Андрея Косяка, захваченного украинской ДРГ и незаконно удерживаемого, на самых разных уровнях: и от официальных органов, и от гражданского общества. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель Республики в Контактной группе Владислава Дейнего.

Первой официально осудила преступные действия Украины братская ДНР: Денис Пушилин, Наталья Никонорова. Далее последовали официальные заявления Полномочного представителя России в Контактной группе Бориса Грызлова, МИД РФ – Марии Захаровой и Постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича.

- Крайне значительна и ощутима однозначная поддержка гражданского общества, информационная поддержка от блогеров и журналистов, в том числе международных, - отметил Владислав Дейнего.

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