В Донбассе украинские силовики пригнали 12 гаубиц на одну из железнодорожных станций

ВСУ пригнали на железнодорожную станцию в Рубежном двенадцать гаубиц. Фото: штаб ООС

Украинские силовики пригнали на железнодорожную станцию в Рубежном, что в подконтрольном Киеву Донбассе, двенадцать гаубиц. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

- За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие 12 буксируемых гаубиц 2A36 «Гиацинт-Б», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Размещение украинскими боевиками вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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