Где в Донецке не будет света 25 октября

Фото: телеграм-канал мэра Донецка

В понедельник, 25 октября, без электроэнергии останутся жители двух районов Донецка. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Работники Донецких городских электрических сетей отключат энергоснабжение абонентам Ворошиловского и Пролетарского района, - сообщил мэр.

Причина – проведение плановых ремонтных работ. Свет будет отсутствовать с 10:00 до 15.00 у жителей Ворошиловского (улица Набережная, 30а, 30-50, 11-47; проспект Павших Коммунаров, 29) и с 9.00 до 15.00 - Пролетарского районов (улица Прожекторная, 1, 1а, 2, 2а, 10, 11, 25; улица Верейского, 1-12, 12а; улица Известий, 8-14, 23-37 (нечетная сторона), 28-32 (четная сторона), 26а; улица Чаадаева, 39, 40а, 43; ул. Федосеева, 105, 107Б, 109, 111).

Плановые ремонтные работы способствуют бесперебойному обеспечению электричеством жителей и предприятия.

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