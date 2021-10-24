Украинские боевики обстреляли из СПГ Горловку. Фото: штаб ООС

Украинские боевики за прошлые сутки один раз нарушили перемирие. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем вооруженных формирований Украины оказался поселок Байрак, что в Калининском районе Горловки, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Противник выпустил четыре гранаты из гранатомета (СПГ).

О жертвах среди мирных жителей и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

В предыдущие сутки украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они наносили артудары по поселку Доломитное (горловское направление), Старомихайловке, Александровке иТрудовским (донецкое направление).

Напомним: сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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