От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 17 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 17 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 2113 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

Коронавирус в ЛНР на сегодня выявили у 17552 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 всего 12980 человек.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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