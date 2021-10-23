Погода в Донецке 24 октября: Ожидается облачный день, без осадков

Уже с утра небо в столице Республики будет покрыто облаками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики ожидается пасмурная погода - уже с утра небо будет покрыто облаками. И, тем не менее, осадков не предвидится.

Утром температура воздуха за окном составит +4…+7 градусов тепла, днем воздух прогреется до максимальных +10 градусов по Цельсию.

Ветер северный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749-750 миллиметров ртутного столба.

24 октября в народе почитают память апостола Филиппа, апостола от семидесяти. Наши предки заметили: если в этот день утром выпадал снег, то можно было ждать суровую зиму. В народе говорили: «Кичига и ворочь (лопасть водяного колеса) спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят» - так как с этого периода начинали заготовку муки.

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