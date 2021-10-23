В НИИ Донецка закупили оборудование стоимостью в миллион рублей

Новое оборудование позволит ученым усовершенствовать методы очистки воды. Фото: ДАН

В Донецком научно-исследовательском институте «Реактивэлектрон» проходит техническое переоснащение. На эти цели власти Донецкой Народной Республики направили около одного миллиона рублей. Об этом сообщил генеральный директор института Владимир Полищук.

- Мы получили вакуумные насосы для обеспечения процессов перемещения жидкостей, приборы, фиксирующие интенсивность ультрафиолетового излучения, и оборудование, которое фиксирует результаты воздействия этого излучения на очищаемую питьевую воду. Это позволяет нам проводить реальную оценку результатов работы, - отметил он.

По словам руководителя института, в советское время в НИИ насчитывалось порядка 10 тысяч различных приборов, однако большая их часть уже устарела или сломалась. Один из приобретенных недавно исследователями инструментов - лабораторный люксметр. Он даст возможность ученым усовершенствовать методы очистки воды.

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