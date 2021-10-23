В Донецке жители вышли на второй общегородской субботник

Горожане убрали тонны опавшей листвы. Фото: сайт администрации города Донецка

Сегодня в Донецке прошел второй общегородской субботник, объединивший более 12 тысяч жителей. Общими усилиями они высадили в столице ДНР около 900 кустов роз. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

- Силами районных предприятий зеленого строительства были высажены 876 кустов роз, 152 молодых дерева, 149 кустарников, также засеяна одна тысяча квадратных метров газона, - рассказали в городской администрации.

Сообщается, что субботник прошел во всех девяти районах Донецка. В городе ликвидировали 22 стихийные свалки, убрали внутридворовые и придорожные территории, детские площадки, парки и скверы.

Горожане также занялись обрезкой деревьев и кустарников, вывезли тонны опавшей листвы и высадили более 300 деревьев и кустарников. В этом им помогли 40 единиц спецтехники.

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