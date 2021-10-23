Гуманитарный коридор под Донецком 22 октября пересекли 326 человек

Через КПП «Новотроицкое-Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Более 300 человек пересекли линию разграничения между Донецкой Народной Республикой и Украиной в эту пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Отмечается, что на территорию Республики прибыли 165 человек и проехали 38 машин. В обратном направлении проследовали 42 транспортных средства и 161 житель.

- 30 человек обращались за помощью, - добавили в ведомстве.

Напомним, что гуманитарный коридор расположен на пропускном пункте «Новотроицкое-Еленовка» неподалеку от Донецка. Сейчас это единственный связующий путь между ДНР и подконтрольной Киеву территорией.

Движение граждан осуществляется там по понедельникам и пятницам - при наличии у тех украинской прописки и разрешения специального Межведомственного оперативного штаба. Работа других КПП на линии соприкосновения была остановлена из-за эпидемии коронавируса.

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