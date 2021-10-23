Жена захваченного Киевом Андрея Косяка обратилась в ООН и Красный Крест

Татьяна Вараксина обратилась к украинским властям с просьбой быть с ее мужем почеловечней. Фото: ЛИЦ

Супруга захваченного в украинский плен офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка обратилась за помощью к международным организациям. Об этом она сообщила журналистам в Луганском информцентре.

- Мы уже обращались в Луганске к уполномоченному по правам человека, в ООН, в Международный Красный Крест. Также было написано несколько писем от моего лица. Очень активно Ольга Кобцева (представитель ЛНР в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными. - Ред.) занимается этим вопросом, она писала еще в несколько международных организаций, - рассказала Татьяна Вараксина.

Женщина делает все для того, чтобы ее муж смог скорее вернуться домой. И даже обратилась с призывом к украинской стороне.

- Хотела бы обратиться к украинской стороне с призывом вернуть моего мужа домой или хотя бы туда, откуда они его забрали. А также чтобы в отношении к нему были почеловечнее, - попросила она.

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