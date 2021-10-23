В ДНР сообщили о 1018 новых случаях заражения COVID-19 за сутки

На фоне резкого роста заболеваемости ковидом растет число госпитализированных с пневмонией Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию в Донецкой Народной Республике обнаружили еще у 1018 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 22 октября провели 1917 исследований, из которых выявили 971 случай заболевания, а у 47 пациентов диагноз «COVID-19» установили по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что за день были сняты с учета после выздоровления 679 человек, а вот 56 пациентов не перенесли болезнь и скончались.

Кроме того, врачи выявили 335 случаев пневмоний, в больницы были госпитализированы 164 человека с воспалением легких.

По последним данным, за все время пандемии в Республике были зафиксированы 80499 случаев инфицирования граждан коронавирусом. Из них продолжают лечение 13594 пациента, уже пошли на поправку и выписались из больниц 60667 человек, умерли от последствий болезни 6238 жителей ДНР.

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