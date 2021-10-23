За сутки коронавирус в ЛНР унес более полусотни жизней

Ушли из жизни еще 53 пациента с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике скончались более полусотни пациентов с подтвержденной ранее коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали 53 летальных случая, - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, за это время в Республике выявили еще 186 случаев заражения жителей COVID-19. Всего на территории ЛНР сейчас зафиксированы 17300 эпизодов заболевания людей коронавирусом, из них 12820 человек благополучно справились с заболеванием после прохождения курса лечения, а 2096 не смогли побороть болезнь и умерли.

Напомним, недавно в Луганске на базе Клиники медицины катастроф открыли новую лабораторию для проведения анализов на COVID-19. Благодаря ее запуску медики смогут проводить до 700 исследований за день. Для этого они используют современные системы «Вектор-тест», произведенные в России.

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