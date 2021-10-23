Жителей Донбасса просят не допускать размещения украинской военной техники в жилых районах

На подконтрольной Киеву территории отмечено скопление запрещенной Минскими соглашениями военной техники. Фото: штаб «ООС»

Народная милиция Донецкой Народной Республики призывает жителей подконтрольной Киеву части Донбасса не допускать размещения в жилых районах техники украинских силовиков. С таким заявлением выступил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства отметил, что за минувшую неделю разведка зафиксировала размещение 20 единиц вооружения и военной техники в 11 подконтрольных Украине населенных пунктах. В числе замеченного - БМП-2, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, самоходные гаубицы «Гвоздика» и буксируемые 122-миллметровые гаубицы Д-30. Все это подвергает мирное население смертельной опасности.

- Призываем жителей оккупированных Киевом территорий не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры. Обо всех фактах сообщайте сотрудникам СММ ОБСЕ по телефонам: +38 (044) 392-08-00, +38 (066) 331-48-30 и на электронный адрес международных наблюдателей: smm-press@osce.org, - сказал он.

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