Киев продолжает прикрываться символикой СЦКК, переправляя на Донбасс оружие и боеприпасы

Украинских силовиков снова уличили в использовании замаскированной техники. Фото: УНМ ДНР

В Донецке представили видеозапись со сбитого ополченцами украинского беспилотника. Показанные кадры подтвердили факт использования Киевом транспорта с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для переправки на Донбасс оружия и боеприпасов.

На видео четко видно, как солдаты ВСУ выгружают из автомобиля с символикой украинских наблюдателей 120-миллиметровый миномет и боеприпасы к нему. И этот случай далеко не единичный, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Народная милиция не раз сообщала о том, что украинское командование использует автомобили ЗИЛ-131 белого цвета с символикой СЦКК не только для выполнения наблюдательной миссии, но и для непосредственного обеспечения боевых задач, - напомнил он.

По словам Басурина, украинский беспилотник был сбит военнослужащими Республики 20 октября под Ясиноватой. И явил миру далеко не первый случай использования Киевом замаскированной техники.

- Подобная практика задействования автомобилей с символикой СЦКК носит системный характер и применяется на всех направлениях, - сказал представитель оборонного ведомства.

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