За неделю украинская армия обстреляла 11 населенных пунктов ДНР

Противник вел огонь по всем направлениям. Фото: штаб «ООС»

За прошедшую неделю подразделения украинской армии нарушили режим соблюдения тишины на линии соприкосновения с ДНР более десяти раз. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Зафиксированы 12 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований, - заявил представитель оборонного ведомства.

Уточняется, что противник вел огонь по всем направлениям. Мишенью для киевских войск стали 11 населенных пунктов Республики. При их обстрелах использовались практически все виды вооружения: минометы и гранатометы, артиллерийские орудия и стрелковое оружие.

- В результате обстрелов была повреждена электроподстанция «Раздольная», без света оставались более 500 абонентов населенных пунктов Верхнеторецкое и Красный Партизан. Также в Верхнеторецком был поврежден газопровод. В Донецке в результате артобстрела два человека получили ранения, в том числе 11-летний ребенок, а также повреждены 9 жилых домов и Донецкий механический завод, - сообщил Эдуард Басурин.

Напомним, 22 октября в Петровском районе Донецка пострадал еще один мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение лопатки в результате очередного обстрела ВСУ.

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