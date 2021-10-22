Погода в Донецке 23 октября: В столице будет пасмурно, возможен дождь

Весь день небо будет затянуто облаками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В субботу в столице Донецкой Народной Республики ожидается пасмурная погода - небо будет затянуто облаками весь день. Ближе к вечеру может пойти дождь, предупреждают синоптики.

Утром столбики термометров покажут +8…+11 градусов тепла, днем температура воздуха за окном достигнет +15…+17 градусов по Цельсию.

Ветер северо-западный, с порывами воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-747 миллиметров ртутного столба.

23 октября православная церковь чтит память преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки внимательно следили за месяцем - погоду им предсказывали его рога. Говорили так: «Рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам». Если те смотрели на север - то ждали скорой зимы и снега посуху, если на юг - скорой зимы не будет, ждали слякоть до Казанской (4 ноября).

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