Под офисом ОБСЕ в Донецке выступит российская рок-певица Юлия Чичерина

С началом войны в Донбассе певица открыто поддерживает жителей республик. Фото: архив Юлии Чичериной

23 октября под стенами донецкого представительства Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выступит российская рок-певица Юлия Чичерина. Она присоединится к участникам протестной акции, организованной в поддержку захваченного в украинский плен наблюдателя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Юлия исполнит несколько патриотических песен. Начало выступления запланировано на 10.00 утра. Об этом певица написала в своем телеграм-канале.

- Я приглашаю неравнодушных людей к судьбе российского гражданина Андрея Косяка, взятого в заложники украинскими спецслужбами, поддержать протестующих у здания ОБСЕ. Спою вам несколько песен, - сообщила она.

Напомним, что с началом войны в Донбассе Юлия Чичерина неоднократно выступала в поддержку жителей республик. В последний раз она приняла участие в митинге по случаю 6-ой годовщины освобождения Дебальцево, который прошел в феврале.

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