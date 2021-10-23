В Украине задержали двух сторонников ДНР

Всего на украинской территории сейчас насильно удерживают 94 человека, в числе пропавших без вести значатся 353 жителя ДНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошедшей неделе в аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР поступили два обращения о задержании на подконтрольной Украине части территории двух сторонников Республики. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

- В адрес уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике поступили два обращения о задержании Киевом двух мужчин 1967 и 1987 годов рождения, - рассказали в аппарате Дарьи Морозовой.

Там также уточнили, что одно из указанных задержаний прошло в августе прошлого года в столице незалежной при участии сотрудников СБУ. Второй мужчина был задержан украинскими правоохранителями, ему вменяют государственную измену - по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Точная дата его задержания неизвестна.

По данным омбудсмена Республики, всего на украинской территории сейчас насильно удерживают 94 человека. В числе пропавших без вести числятся 353 жителя ДНР.

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