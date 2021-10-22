В ДНР назвали число погибших от украинских обстрелов с июля 2020 года

Достигнутые с Киевом договоренности мира в Донбасс не принесли Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С начала действия дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе (27 июля 2020 года) от украинских обстрелов погибли 6 мирных жителей и 82 военнослужащих Донецкой Народной Республики. Об этом во время проведения круглого стола на площадке информагентства ТАСС в Москве заявила полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Ситуация на линии соприкосновения и в переговорном процессе, к сожалению, только ухудшается. Если брать с момента вступления допмер, то за этот период погибли 6 мирных жителей и 82 защитника Республики. Также были ранены 28 мирных жителей и 104 военнослужащих Народной милиции ДНР, - сообщила министр.

Наталья Никонорова также уточнила, что за это время огнем украинских силовиков были повреждены 263 домостроения, 5 домов разрушены и поврежден 51 объект гражданской инфраструктуры в Республике.

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