Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Украина не готова к прямому диалогу с республиками Донбасса

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Киев упорно игнорирует Минские соглашения и даже спустя семь лет войны не готов вести прямой диалог с республиками Донбасса. Такое мнение выразила полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова на встрече с экспертами в Москве.

- С нашей стороны делается масса шагов и усилий, чтобы сподвигнуть Украину к прямому диалогу и решению насущных вопросов, которые стоят перед нами в соответствии с Минскими соглашениями. Так как нет другого варианта разрешения конфликта, кроме как прямые переговоры. Но именно прямой диалог Украину и не устраивает. Все, что мы слышим в ответ, - это заезженные мантры, виртуализация противника, какие-то придумки и фантазии, - считает полпред.

По мнению Никоровой, с приходом к власти в Украине президента Зеленского переговорный процесс по Донбассу затормозился.

- Переговорный процесс, да и в целом ситуация, которая вокруг конфликта развивается, стала гораздо хуже, чем была при Порошенко, - заявила министр.

Напомним, сегодня в Москве на площадке информагентства ТАСС проходит круглый стол, посвященный перспективам урегулирования конфликта в Донбассе.

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