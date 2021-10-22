В Луганске из-за горящего камыша едва не пострадали жилые дома и газозаправка

Возгорание произошло в окрестностях бывшего трамвайного депо по улице Фрунзе. Фото: ЛИЦ

В Луганске 21 октября спасатели ликвидировали масштабный пожар в окрестностях бывшего трамвайного депо по улице Фрунзе.

Горел камыш, и из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился по сухой траве, вплотную приблизившись к газозаправке и расположенным рядом дачам, где часть владельцев живет на протяжении всего года. От трагедии людей спасла случайность. Проходивший мимо мужчина увидел пожар, сразу набрал номер экстренной службы и сообщил о возгорании. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

- На место происшествия прибыли сотрудники трех пожарных частей города. В общей сложности, в ликвидации пожара участвовали 5 единиц спецтехники и 41 человек личного состава, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что огонь был такой силы, что помимо пожарных стволов спасателям пришлось применить хлопушки и ранцевые огнетушители РП 15 «Ермак». Тушением руководил Центр управления в кризисных ситуациях.

- Газозаправочную станцию и дачи удалось спасти от огня. Обошлось без жертв, пострадавших и материального ущерба. При этом выгорело 10 гектаров сухой растительности, - рассказали спасатели.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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