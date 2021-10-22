Число заразившихся коронавирусом в ДНР увеличилось на 1047 человек

За сутки медики провели более 2 тысяч лабораторных исследований Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике за последние сутки зафиксировали 1047 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 79481. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Республики.

Сообщается, что 21 октября были проведены 2307 лабораторных исследований.

- По их результатам коронавирус подтвержден у 978 человек, еще в 69 случаях на присутствие инфекции указали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали врачи.

Уточняется, что за сутки были сняты с учета 628 выздоровевших пациентов, а 82 человека не смогли побороть болезнь и скончались.

С начала пандемии в Республике зарегистрировали 6182 смерти пациентов с коронавирусом, 59988 человек удалось пойти на поправку, а 13311 жителей все еще лечатся.

Кроме того, за прошедшие сутки у 335 больных медики выявили пневмонию, из них госпитализировали 126 человек. Сейчас на лечении в больницах находятся 3911 пациентов с воспалением легких, из них 1801 - на кислородной поддержке.

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