Зарплаты в ЛНР обещают повышать каждые полгода

Поэтапное повышение уровня заработной платы предусмотрено Программой социально-экономического развития Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике будут повышать заработную плату каждые полгода. Ее поэтапное увеличение предусмотрено Программой социально-экономического развития, разработанной на период с 2022 по 2024 годы. Об этом рассказала депутат Народного Совета Республики, председатель общественного движения «Луганский экономический союз» Зинаида Наден.

Она отметила, что в документ был заложен целый ряд правовых механизмов, касающихся кредитования бизнеса, субсидирования процентной ставки по выданным кредитам, снижения ставки единого социального взноса до 15 процентов для предприятий, которые соблюдают закон в части численности и постепенного увеличения оплаты труда работникам.

- А именно, повышение уровня зарплаты с 1 октября 2021 года не менее чем на 5 процентов с последующим поэтапным повышением уровня заработной платы в течение каждого полугодия, начиная с 1 января 2022 года, - пояснила депутат.

Она также добавила, что в рамках реализации программы в ЛНР до 1 июля 2024 года планируют увеличить средний уровень заработной платы наемных работников до 35 500 рублей.

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