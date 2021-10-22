На срочную службу в ЛНР призовут еще 300 человек

Срок обучения призывников составит шесть месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике на срочную службу призовут еще 300 человек. Соответствующий указ подписал Глава государства Леонид Пасечник.

Сообщается, что призыву подлежат военнообязанные мужчины возрастом от 18 до 27 лет. Их подготовкой и обучением займутся в Народной милиции.

- Провести с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года мероприятия по обязательному обучению по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в Народной милиции ЛНР граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе, - указано в тесте обнародованного документа.

Напомним, первые 200 призывников, прошедшие обучение военно-учетным специальностям в рядах Народной милиции ЛНР, уже получили военные билеты и покинули учебный центр. Теперь они являются военнослужащими запаса.

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