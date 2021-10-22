В ЛНР открыли новую лабораторию для исследований на COVID-19

Для проведения исследований в лаборатории используют современные системы «Вектор-тест», произведенные в России Фото: ИВАНОВА Диана

На базе Клиники медицины катастроф в Луганской Народной Республике открыли новую лабораторию. С ее помощью медики смогут проводить до 700 исследований на коронавирусную инфекцию за сутки. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР, главврач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко.

Сообщается, что для проведения исследований в Республике используют современные системы «Вектор-тест», произведенные Россией.

На сегодняшний день число зараженных COVID-19 в ЛНР уже превысило 17 тысяч человек. Только за последние сутки коронавирусом заболели 155 жителей. Кроме того, инфекция стала причиной 41 летального исхода.

- Общее число смертей жителей Республики, причиной которых стал коронавирус, возросло до 2043, - рассказали в Минздраве.

Уточняется, что на поправку пошли 185 человек. Всего справиться с болезнью после прохождения курса лечения удалось 12615 пациентам.

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Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Республики (подробнее)