Почти за год в ДНР трудоустроились более 13 тысяч жителей

Часть соискателей привлекли к восстановлению социальных объектов и жилых домов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За девять месяцев текущего года в Донецкой Народной Республике трудоустроились более 13 тысяч жителей. Помощь в поиске постоянного места работы им оказали работники Республиканского центра занятости. Об этом во время брифинга в Донецком агентстве новостей рассказала директор службы Елена Голобородова.

- Трудоустроены на постоянную работу 13499 человек. В работах временного характера участвовали 8204 человека, - сообщила руководитель центра занятости.

Уточняется, что 447 соискателей занимались восстановлением поврежденных обстрелами социальных объектов и жилых домов, еще 104 безработных привлекались к временным работам. Кроме того, на постоянной основе были трудоустроены 95 человек с инвалидностью.

- В базе данных центра занятости имеются почти 350 вакансий в счет квоты для трудоустройства инвалидов, - заявила Елена Голобородова.

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