В Донецке мужчина сжег автобус

В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 5 тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куйбышевском районе Донецка сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

Правоохранители установили, что подозреваемый уже привлекался ранее к уголовной ответственности. Что, впрочем, не остановило его от нового преступления. Задумав повредить автотранспорт, злоумышленник проник внутрь салона, разбив камнем стекло.

- Заметив кусок ткани в салоне автобуса, мужчина поджег его зажигалкой и скрылся с места происшествия. В результате пожара автобус был уничтожен, - рассказали в пресс-службе МВД.

Сообщается, что нанесенный транспортному предприятию ущерб оценивают в 12 миллионов рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 179 УК ДНР - «Умышленное повреждение имущества путем поджога». В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 5 тюрьмы.

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