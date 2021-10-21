Погода в Донецке: 22 октября будет тепло и солнечно

Теплая и солнечная погода ожидается в Донецке 22 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

22 октября погода в Донецке обещает быть теплой и солнечной. Утром и днем на небе облаков не будет вовсе, но к вечеру они там появятся. Осадков, по прогнозу синоптиков, не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +9 до +19 градусов тепла в середине дня. Вечером столбик термометра опустится до +13 градусов. Скорость воздушных потоков составит 5 – 9 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 22 октября почитается память апостола Якова Алфеева. Раньше в этот день часто шел снег, так что считалось, будто после Якова теплую погоду ждать больше не стоит. Также люди в этот вечер наблюдали за луной. Если она в кругах, то следующее лето будет сухим.

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