Сниженные ввозные пошлины на солод, хмель, воду и еще для ряда промтоваров действуют в ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР установили новые ввозные пошлины для ряда товаров. Фото: МЧС ДНР

Единый экономический совет установил новые ставки ввозных таможенных пошлин для ряда товаров. Они стали в 2 – 5 раз меньше.

— В целях функционирования и развития единой таможенной территории, в соответствии с пунктами договора в форме обмена письмами и создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции Единый экономический совет решил установить ставки ввозных таможенных пошлин, — говорится в документе ЕЭС.

Так, были снижены ставки с 5% до 1% на различные виды солода и шишек хмеля, и с 4% до 1% – на минеральную и газированную воду. Уменьшили пошлину также для товаров промышленного назначения. В том числе электроды для дуговой электросварки, маховики и шквиды, пружины и пр. Наиболее существенное снижение ставки – с 16% до 5% – произошла для некоторых видов электродов и электропроводников на напряжение свыше 1000 В – с 15% до 5%.

Данный документ был подписан 20 октября членами экономического совета, которыми являются Главы Народных Республик Донбасса.

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