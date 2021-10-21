В ДНР запретили публично отождествлять действия СССР и Германии во времена Великой Отечественной войны

Также в ДНР предусмотрена уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин утвердил поправки в закон «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Они запрещают публично отождествлять цели и действия руководства и военного командования СССР и нацистской Германии.

Помимо этого поправки запрещают отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацизма и освобождении Европы от его влияния. Данный нормативный правовой акт вступит в силу 22 октября.

Напомним, что депутаты ДНР ранее ввели уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также реабилитацию нацизма. Главная цель подобных документов – противодействие попыткам фальсификации фактов, защита исторической памяти и недопущение умаления подвига советского народа при защите Отечества.

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