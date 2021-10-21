Украина допустит российских дипломатов к пленному Андрею Косяку

Представителя ЛНР в СЦКК Андрей Косяка украинские военные похитили 13 октября на линии разграничения в районе Золотого

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российских дипломатов пустят на встречу с пленным представителем ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андреем Косяком.

— Согласно международному праву, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен, — сказал Кулеба.

Накануне представители Украины сорвали инициированное Луганской Народной Республикой экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы. Кроме того, они во второй раз отказались от обсуждения вопроса об освобождении Андрея Косяка.

Напомним, боевики ВСУ взяли в плен представителя ЛНР 13 октября. Это произошло во время согласованных с украинской стороной в Совместном центре работ по очистке дороги у КПВВ «Первомайск – Золотое».

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