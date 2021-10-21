Донецкий «Кристалл» победил в первенстве по хоккею во Владикавказе

Команда отыграла четыре матча. Фото: Хоккейный клуб «Кристалл»/Вконтакте

С 14 по 18 октября во Владикавказе проходил первый этап первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею. В нем участвовали всего пять команд в категории игроков 2008 года рождения. Среди них была и команда из Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

По итогу хоккейный клуб «Кристалл» из столицы ДНР занял первое место. Домой они вернулись с тремя победами. При том, что юные спортсмены отыграли четыре матча.

— В первенстве приняли участие 5 команд, а именно ХК «СШОР» №6 (г. Аксай), ХК «Кристалл» (г. Донецк), ХК «Аланский барсы» (г. Владикавказ), ХК «Атаман» (г. Новочеркасск) и ХК «Орлы» (г. Ейск), — говорится в сообщении.

Однако это не единственные достижения донецких спортсменов. Команда «Велес» 19 октября отправилась на турнир за Кубок Федерации Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. Он продлится до 23 октября. Участвуют юные спортсмены 2011 года рождения.

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