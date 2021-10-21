Пикетчики у офиса ОБСЕ в Донецке: До каких пор вы будете не замечать ежедневные обстрелы наших домов?

Митингующие не собираются расходиться, пока ОБСЕ не выполнит их требования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Возле гостиницы «Park Inn» в Донецке утром 21 октября снова собрались пикетчики, выступающие против бездействия представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

— У меня вопрос к ОБСЕ вы хорошо видите и слышите? Мы готовы приобрести вам очки. До каких пор вы будете не замечать ежедневные обстрелы наших домов? — отметила жительница Куйбышевского района, который сегодня утром подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины.

Однако призывы женщины и остальных участников мирного протеста так и не были услышаны. Международные наблюдатели так и не появились на месте обстрела, чтобы зафиксировать его последствия. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал представитель организаторов акции Сергей Ярош.

— Мы уже предлагали сотрудникам ОБСЕ там, где есть обстрелы, в том числе сегодня, съездить на место, зафиксировать преступления Киева, но они никак не реагируют. Им разве это интересно? Нет, конечно же, — поделился Ярош.

Также он отметил, что митингующие не собираются расходиться, пока ОБСЕ не выполнит их требования: соблюдение Минских соглашений и освобождение из плена представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

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