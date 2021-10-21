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Политика21 октября 2021 15:42

Пикетчики у офиса ОБСЕ в Донецке: До каких пор вы будете не замечать ежедневные обстрелы наших домов?

Утром 21 октября митингующие снова собрались у офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пока ВСУ обстреливали один из районов Донецка
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Митингующие не собираются расходиться, пока ОБСЕ не выполнит их требования

Митингующие не собираются расходиться, пока ОБСЕ не выполнит их требования

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Возле гостиницы «Park Inn» в Донецке утром 21 октября снова собрались пикетчики, выступающие против бездействия представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

— У меня вопрос к ОБСЕ вы хорошо видите и слышите? Мы готовы приобрести вам очки. До каких пор вы будете не замечать ежедневные обстрелы наших домов? — отметила жительница Куйбышевского района, который сегодня утром подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины.

Однако призывы женщины и остальных участников мирного протеста так и не были услышаны. Международные наблюдатели так и не появились на месте обстрела, чтобы зафиксировать его последствия. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал представитель организаторов акции Сергей Ярош.

— Мы уже предлагали сотрудникам ОБСЕ там, где есть обстрелы, в том числе сегодня, съездить на место, зафиксировать преступления Киева, но они никак не реагируют. Им разве это интересно? Нет, конечно же, — поделился Ярош.

Также он отметил, что митингующие не собираются расходиться, пока ОБСЕ не выполнит их требования: соблюдение Минских соглашений и освобождение из плена представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

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