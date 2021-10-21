Медики провели больше двух тысяч исследований на COVID-19

42,3 % тестов на COVID-19 дали положительный результат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 921 жителя ДНР. Причем у большинства диагноз был поставлен только после получения результатов тестирования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— 20 октября проведено 2115 исследований, из них выявлено 894 случаев заболевания (42,3 %) и у 27 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Также за отчетный период с учета сняли 248 человек. Они побороли болезнь и больше не нуждаются в присмотре врачей. Зарегистрированы летальные случаи. Умерли еще 46 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было выявлено 78 434 случая заболевания, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 12 984 пациента, выписаны 59 360 человек, летальных случаев – 6 090.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав ДНР советует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. В общественных местах советуют соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком для рук и надевать защитную маску.

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Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Республики (подробнее)