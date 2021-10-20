Задержанием Андрея Косяка Украина в очередной раз продемонстрировала себя недобросовестной стороной

Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что задержание представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка – это беспрецедентное вероломство, совершив которое Украина в очередной раз продемонстрировала себя недобросовестной стороной не только переговорного процесса, но и процесса урегулирования.

- Мы все еще рассчитываем, что по данному инциденту представители ОБСЕ и международной общественности проявят более внятную реакцию и займут адекватную ситуации позицию в соответствии с основополагающими принципами ОБСЕ, что поспособствует скорейшему освобождению Андрея Косяка, - заявила Глава МИД ДНР.

Напомним, что украинские солдаты похитили наблюдателя Луганской Народной Республики в СЦКК Андрея Косяка 13 октября. Представители Киева отказываются вести переговоры по его освобождению.

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