Глава МИД ДНР: Вместо освобождения Андрея Косяка Киев распространяет неадекватные заявления

Наталья Никонорова. Фото: ДАН

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова отреагировала на публикацию в официальном телеграм-канале киевских переговорщиков о том, что «МИД Российской Федерации наконец «признал участие» граждан России в конфликте в Донбассе».

- Вместо освобождения Андрея Косяка Киев распространяет неадекватные заявления, - говорит Никонорова. - Как известно, задержанный – гражданин ЛНР, который решил воспользоваться гуманитарной инициативой РФ и получил гражданство РФ в упрощённом порядке в 2020 году, как и многие жители Республик.

Она отметила, что если на этом основании для Украины все, кто это сделал, вдруг стали российскими войсками, то вопрос лишь к адекватности заявляющих такое чиновников.

- При этом, на самой Украине присутствует огромное количество граждан государств западной и восточной Европы, а также США. Более того, ВФУ открыто получают военную помощь от этих стран, проводят совместные учения. Исходя из украинской логики, все эти страны являются сторонами в вооружённом конфликте и агрессии, развязанной Киевом против Донбасса. Иначе как глупостью такой подход не назвать, - подчеркнула Глава МИД ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина отказывается освобождать наблюдателя от ЛНР Андрей Косяка

Второй раз Киев срывает переговоры (подробнее)