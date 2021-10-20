«Сейчас обрабатывается все, даже то, что при Украине не обрабатывалось»: В Ясиноватой вдвое увеличили площадь сельскохозяйственных угодий

В Ясиноватой вдвое увеличили площадь сельскохозяйственных угодий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Ясиноватой вдвое увеличили площадь сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

- Сейчас обрабатывается все, даже то, что при Украине не обрабатывалось, - сказал он. - Была земля, которой никто не хотел заниматься. Зачастую это паевые участки, собственники которых отсутствуют. У нас есть определенный механизм на законодательном уровне, по которому мы отдаем в аренду землю до появления ее собственника.

Градоначальник отметил, что этот процесс ведется с 2019 года.

Шевченко рассказал, что на сегодняшний день на территории Ясиноватой озимыми культурами засеяно 454,5 гектар, что почти на 12 процентов больше плана.

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