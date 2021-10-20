В Луганске в общественном транспорте проверяли соблюдение масочного режима

В ЛНР проверили соблюдение масочного режима. Фото: ЛИЦ

В столице Луганской Народно Республики провели рейд – проверяли соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

- Сотрудники МВД останавливали транспортные средства, а специалисты СЭС проверяли соблюдение масочного режима, санитарное состояние салона маршруток и наличие у водителей дезинфицирующих средств, - сообщили в Луганском информационном центре.

Начальник отдела транспорта и связи управления обеспечения жизнедеятельности Луганска Владимир Бабич заявил, что из-за несоблюдения пассажирами масочного режима часть водителей общественного транспорта заболели.

- Если в начале года выходило где-то 470 автобусов, то сейчас выходят максимум 360 автобусов, - сказал он.

Тем временем, в Луганской Народной Республике за сутки выявили 253 случая заболевания коронавирусом - за все время - 17 706.

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