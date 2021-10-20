Донбасская академия строительства и архитектуры договорилась о сотрудничестве с двумя вузами Санкт-Петербурга

Ректор ДонНАСА Николай Зайченко. Фото: donnasa.ru

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) будет сотрудничать с двумя высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики

- Ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко подписал соглашения о сотрудничестве с руководителями государственных архитектурно-строительного университета и университета промышленных технологий и дизайна, - говорится в сообщении.

Руководитель ДонНАСА надеется, что совместно удастся реализовать множество интересных проектов,

- Которые позволят, прежде всего, решить главную проблему – подготовку кадров, - сказал Зайченко.

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