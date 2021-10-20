Украина снова сорвала переговоры по вопросам безопасности

Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

Второй раз представители Украины сорвали инициированное Луганской Народной Республикой экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Владислав Дейнего.

- Мы получили официальную информацию о повторном отказе Украины от обсуждения вопроса незамедлительного освобождения и возврата нашего наблюдателя Андрея Косяка, а также о выработке путей обеспечения безопасности представителей ЛНР и ДНР в СЦКК во время выполнения задач на линии соприкосновения в рамках реализации функций СЦКК, - рассказал он.

Глава МИД Республики отметил, что отказ Украины от работы – это прямое доказательство вины Киева в нарушении своих гарантий безопасности и других мирных договоренностей, похищении и незаконном удержании наблюдателя СЦКК ЛНР.

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